Пустой Ростов с высоты птичьего полета: как в городе проходит самоизоляция

Posted 3 апреля 2020, 09:26
Published 3 апреля 2020, 09:26
Modified 17 сентября 2022, 16:56
Updated 17 сентября 2022, 16:56
Редакция RostovGazeta сняла видео с квадрокоптера, на котором видно, что по улицам около набережной, на кольце на Ворошиловском, на улице 40-летия Победы, на Буденновском одномоментно проезжают всего несколько автомобилей. На площади Стачки их около десятка, на Королева — под 20 машин.
Согласно сервису «Яндекс.Карты», с утра в городе пробки составили всего один балл.
Жители Ростовской области не могут выйти из дома без острой необходимости, иначе они могут получить за это штраф. Исключения составляют покупки продуктов в ближайшем магазине и медикаментов в ближайшей аптеке, также разрешено выгуливать животных в радиусе 100 метров от дома и выносить мусор. В случае, если организацию не закрыли, ее сотруднику разрешено ходить на работу, для этого необходимо получить пропуск у работодателя.
В четверг режим немного смягчили, людям разрешили помогать людям с хроническими заболеваниями и близким старше 65 лет.
В Ростове для поимки нарушивших режим прохожих проводят патрулирование улиц, для поимки водителей — рейды и усиление нарядов ДПС на въездах в город.