Пустой Ростов с высоты птичьего полета: как в городе проходит самоизоляция

Жители Ростовской области не могут выйти из дома без острой необходимости, иначе они могут получить за это штраф. Исключения составляют покупки продуктов в ближайшем магазине и медикаментов в ближайшей аптеке, также разрешено выгуливать животных в радиусе 100 метров от дома и выносить мусор. В случае, если организацию не закрыли, ее сотруднику разрешено ходить на работу, для этого необходимо получить пропуск у работодателя.