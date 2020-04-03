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Posted 3 апреля 2020, 09:26

Published 3 апреля 2020, 09:26

Modified 17 сентября 2022, 16:56

Updated 17 сентября 2022, 16:56

Пустой Ростов с высоты птичьего полета: как в городе проходит самоизоляция

3 апреля 2020, 09:26
Сюжет
Эксклюзив
Ростовские улицы опустели из-за запрета на выход из дома. Пробки и толпы и исчезли, на дороге в каждом районе можно встретить не больше десятка машин.

Редакция RostovGazeta сняла видео с квадрокоптера, на котором видно, что по улицам около набережной, на кольце на Ворошиловском, на улице 40-летия Победы, на Буденновском одномоментно проезжают всего несколько автомобилей. На площади Стачки их около десятка, на Королева — под 20 машин.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», с утра в городе пробки составили всего один балл.

Жители Ростовской области не могут выйти из дома без острой необходимости, иначе они могут получить за это штраф. Исключения составляют покупки продуктов в ближайшем магазине и медикаментов в ближайшей аптеке, также разрешено выгуливать животных в радиусе 100 метров от дома и выносить мусор. В случае, если организацию не закрыли, ее сотруднику разрешено ходить на работу, для этого необходимо получить пропуск у работодателя.

В четверг режим немного смягчили, людям разрешили помогать людям с хроническими заболеваниями и близким старше 65 лет.

В Ростове для поимки нарушивших режим прохожих проводят патрулирование улиц, для поимки водителей — рейды и усиление нарядов ДПС на въездах в город.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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