Города Ростовской области украсят к 9 Мая, несмотря на пандемию коронавируса

Ряд мероприятий в рамках подготовки к празднованию годовщины Победы в области проведут в любом случае, сюда относится и украшение городов и поселков. «Мы в полном объеме реализуем эту задачу и оформим города, районные центры и другие территории», — сказал губернатор.