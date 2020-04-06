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Города Ростовской области украсят к 9 Мая, несмотря на пандемию коронавируса

6 апреля 2020, 12:44
Фото: gukovo.donland.ru
В Ростовской области в любом случае украсят населенные пункты к 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Василий Голубев.

Ряд мероприятий в рамках подготовки к празднованию годовщины Победы в области проведут в любом случае, сюда относится и украшение городов и поселков. «Мы в полном объеме реализуем эту задачу и оформим города, районные центры и другие территории», — сказал губернатор.

О ходе подготовки к празднику Ростова рассказал мэр города Алексей Логвиненко, который отметил, что подготовка идет в нормальном рабочем режиме.

При этом глава региона отметил, что все решения по проведению остальных мероприятий празднования 75-летия Победы будут принимать в зависимости от ситуации с коронавирусной инфекцией.

Также стало известно, что в Ростове создали рабочую группу по выявлению случаев геноцида на территории области во времена ВОВ.

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