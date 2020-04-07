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Пенсионный фонд рассказал, какие выплаты получат ветераны в Ростовской области

7 апреля 2020, 06:59
Фото: pxhere.com
В Ростовской области в честь годовщины со Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны положены единовременные выплаты, сообщили в правительстве региона.

Пенсионный фонд планирует перевести ветеранам средства до конца апреля. Выплата составляет 75 тысяч рублей на человека, никаких заявлений подавать не надо. Кроме того, по 50 тысяч рублей положено ветеранам, работавшим в тылу, а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

«В Ростовской области по 75 тысяч рублей получат 11 тысяч человек, по 50 тысяч — 13,6 тысячи местных жителей. Всего на выплаты направили 1,5 миллиарда рублей», — сказано в сообщении. Отмечается, что участники и инвалиды ВОВ дополнительно получат по 10 тысяч рублей.

Добавим, что в регионе не будут отменять парад Победы и шествие «Бессмертного полка».

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