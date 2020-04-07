Пенсионный фонд рассказал, какие выплаты получат ветераны в Ростовской области

Пенсионный фонд планирует перевести ветеранам средства до конца апреля. Выплата составляет 75 тысяч рублей на человека, никаких заявлений подавать не надо. Кроме того, по 50 тысяч рублей положено ветеранам, работавшим в тылу, а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.