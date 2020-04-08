Ростовского блогера Гаспара Авакяна будут судить за нарушение карантина

Авакян занимается тем, что снимает на видео допущенные полицейскими нарушения и размещает в Интернете. В очередной раз он отправился проводить съемку и стал задавать неудобные вопросы сотрудникам ДПС во время режима самоизоляции.
По словам блогера, его задержали через 40 минут по подозрению в нарушении режима самоизоляции. Он написал, что является журналистом и выполняет задание редакции.
«Административное дело передано в районный суд Октябрьского района. Гаспар тщательно готовится к судебному заседанию», — сказано в сообщении.
Напомним, что блогер является фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в вымогательстве денег у директора автошколы, правоохранителей и врача.