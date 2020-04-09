Донорам крови в Ростовской области разрешили выходить на улицу

Posted 9 апреля 2020, 12:18
Published 9 апреля 2020, 12:18
Modified 1 октября, 13:36
Updated 1 октября, 13:36
Быковская пояснила, что сейчас дефицита в донорской крови нет, но он может возникнуть, если этот запас не пополнять. Поэтому донорам разрешается посещать пункты переливания крови. В качестве пропуска доноры могут показать стражам правопорядка смс-сообщение с соответствующим приглашением в своем телефоне. Оно и будет считаться пропуском.
Напомним, что с 31 марта в Ростовской области был введен режим обязательной самоизоляции.Из-за этого в медицинских учреждениях не проводят профилактические осмотры и диспансеризацию. Приостановлена плановая медицинская помощь, которую можно отсрочить.
По информации на 9 апреля в Ростовской области зарегистрировано 24 пациента с COVID-19, это и завозные и контактные случаи заражения. Самому пожилому заболевшему коронавирусом жителю области 92 года. Его состояние оценивается как средней тяжести. Мужчина находится на кислородной поддержке.
На сегодняшний день удалось вылечить двух человек, которые заразились коронавирусной инфекцией. Одна из них — девушка, прилетевшая из Таиланда, которая стала «нулевым» пациентом в регионе. Подробностей о втором излечившемся на данный момент нет.
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