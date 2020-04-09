Донорам крови в Ростовской области разрешили выходить на улицу

Быковская пояснила, что сейчас дефицита в донорской крови нет, но он может возникнуть, если этот запас не пополнять. Поэтому донорам разрешается посещать пункты переливания крови. В качестве пропуска доноры могут показать стражам правопорядка смс-сообщение с соответствующим приглашением в своем телефоне. Оно и будет считаться пропуском.