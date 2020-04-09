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Школу за 840 млн рублей построят в Волгодонске

9 апреля 2020, 17:20
Фото: donland.ru
В Волгодонске началось строительство школы, на работы потратят 839,5 миллиона рублей, сообщили в правительстве Ростовской области.

Трехэтажное здание школы появится в микрорайоне В-9, она сможет вместить 600 учеников. Контракт с подрядчиком заключили в начале марта.

«Стоимость контракта составила 839,5 миллиона рублей, строительство уже началось. Сейчас идет подготовка стройплощадки и проводится демонтаж старого ленточного фундамента», — заявили в правительстве.

На участке появятся стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, теннисный корт, баскетбольная площадка и поле для мини-футбола.

Всего в регионе до 2022 года появятся 27 новых школ на 14,9 тысячи мест. В этом году начнется строительство 7 учреждений.

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