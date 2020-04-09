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В Ростовской области коронавирус подозревают у пассажира поезда из Москвы

9 апреля 2020, 08:50
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области на коронавирус проверяют человека, приехавшего из Москвы, заявили в региональном пресс-центре по информированию населения области о ситуации по коронавирусной инфекции.

Мужчина приехал в Таганрог на поезде из Москвы, после чего пересел на электричку и добрался до дома. У него ухудшилось самочувствие, и он обратился к врачам, которые решили проверить пациента на коронавирус. «В данный момент по этому пациенту мы ждем результатов анализов. Всего на подтверждении находятся четыре человека», — заявили в центре.

За последние сутки коронавирусом заболели три человека, всего в регионе зарегистрировано 24 случая заболевания. Все пациенты находятся на лечении в медицинских учреждениях.

Ранее стали известны города Ростовской области, в которых заболели люди.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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