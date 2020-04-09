В Ростовской области коронавирус подозревают у пассажира поезда из Москвы

Мужчина приехал в Таганрог на поезде из Москвы, после чего пересел на электричку и добрался до дома. У него ухудшилось самочувствие, и он обратился к врачам, которые решили проверить пациента на коронавирус. «В данный момент по этому пациенту мы ждем результатов анализов. Всего на подтверждении находятся четыре человека», — заявили в центре.