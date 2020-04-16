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Ростовчанка с инверсией пола родила ребенка

16 апреля 2020, 13:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
инверсия пола
В Ростове-на-Дону приняли роды у девушки с очень редким врожденным заболеванием, сообщает Научно исследовательский институт акушерства и педиатрии.

Патологию девушки называют инверсией пола, синдром встречается 1 раз на 10 тысяч новорожденных. Его можно охарактеризовать, как женский фенотип при мужском генотипе.

Отмечается, что организм девушки несколько месяцев готовили к зачатию. С самого начала беременность протекала с выраженными осложнениями, ее удалось продлить до 35 недель.

«После этого девушку прооперировали в экстренном порядке. У женщины с мужским набором хромосом родился ребенка — девочка», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове родила 61-летняя местная жительница. Хотя беременность протекала трудно, с угрозой как самой матери, так и ребенка.

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