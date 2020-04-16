Ростовчанка с инверсией пола родила ребенка

Патологию девушки называют инверсией пола, синдром встречается 1 раз на 10 тысяч новорожденных. Его можно охарактеризовать, как женский фенотип при мужском генотипе.
Отмечается, что организм девушки несколько месяцев готовили к зачатию. С самого начала беременность протекала с выраженными осложнениями, ее удалось продлить до 35 недель.
«После этого девушку прооперировали в экстренном порядке. У женщины с мужским набором хромосом родился ребенка — девочка», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове родила 61-летняя местная жительница. Хотя беременность протекала трудно, с угрозой как самой матери, так и ребенка.