rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовский микробиолог рассказала о влиянии погоды на коронавирус

16 апреля 2020, 13:37
Фото: piqsels.com
В Ростовской области жаркая погода летом должна изменить ситуацию с коронавирусной инфекцией, сообщила изданию Don24 доктор медицинских наук Юлия Набока.

Она уточнила, что если рассматривать коронавирусы как ОРВИ, то для него существуют сезоны. Так, летом заболеваемость должна снизиться из-за ультрафиолета, который губителен для инфекции.

«В закрытом помещении в аэрозольных частицах вирус может продержаться около трех часов. На данный момент нет исследований о том, может ли ветер разносить коронавирус», — заявил эксперт.

Добавим, что за последние сутки выявили сразу 41 случай заболевания. Всего в области зарегистрировано 145 пациентов с коронавирусом, в том числе среди заболевших есть дети.

При этом многие ростовчане продолжают игнорировать режим обязательной самоизоляции и выходят на улицу.

Материалы по теме
Коронавирус заподозрили у пяти жителей Белокалитвинского района Ростовской областиУровень заболеваемости коронавирусом резко подскочил в Ростовской областиГорячим туманом обрабатывают от коронавируса военную технику в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28