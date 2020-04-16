Ростовский микробиолог рассказала о влиянии погоды на коронавирус

Она уточнила, что если рассматривать коронавирусы как ОРВИ, то для него существуют сезоны. Так, летом заболеваемость должна снизиться из-за ультрафиолета, который губителен для инфекции.
«В закрытом помещении в аэрозольных частицах вирус может продержаться около трех часов. На данный момент нет исследований о том, может ли ветер разносить коронавирус», — заявил эксперт.
Добавим, что за последние сутки выявили сразу 41 случай заболевания. Всего в области зарегистрировано 145 пациентов с коронавирусом, в том числе среди заболевших есть дети.
При этом многие ростовчане продолжают игнорировать режим обязательной самоизоляции и выходят на улицу.