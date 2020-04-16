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Уровень заболеваемости коронавирусом резко подскочил в Ростовской области

16 апреля 2020, 11:29
Фото: donland.ru
Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области за последние сутки резко подскочил, сообщил начальник управления государственной политики Сергей Тюрин.

Таким образом на 16 апреля уровень заболеваемости CОVID-19 в регионе составил 3,45 человека на 100 тысяч населения. Тогда как 14 апреля этот показатель составлял 2,3 человека на 10 тысяч населения.

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Всего за сутки в области было зарегистрировано 41 новый случай заболевания. За все время инфекцию выявили у 145 жителей Ростовской области.

Больше всего заболевших за прошедшие сутки зарегистрировано в Батайске, где приехавшая из Москвы местная жительница заразила 14 человек.

Всего в Российских регионах зарегистрировано уже 27938 случаев заражения коронавирусом, умерли 232 пациента, а выздоровели 2304 заболевших.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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