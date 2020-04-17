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Четыре села затопило в Ростовской области во время режима самоизоляции

17 апреля 2020, 12:52
Фото: УМЧС РФ по Ростовской области
В Ростовской области из-за подъема уровня воды в реках подтопило сразу четыре населенных пункта, сообщили в региональном УМЧС.

В пятницу в Азовском районе подтопило три населенных пункта, в том числе это коснулось придомовых территорий, улицы и дороги. Кроме того, подтопления зафиксировали в одном населенном пункте в Неклиновском районе.

Отмечается, что сейчас местным жителям оказывают помощь. При этом сейчас сохраняется вероятность подтопления населенных пунктов и автомбильных дорог.

«Подготовлены шесть пунктов временного размещения для пострадавших. Всего они могут вместить до 770 человек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в пунктах временного размещения провели дезинфекцию.

О подтоплениях корреспонденту RostovGazeta рассказали жители села Синявское. По их словам, вода дошла до частных дворов, а также затопила дороги.

«Проезжала машина МЧС и мы попросили помощи. Они посоветовали нам поднимать вещи», — заявили сельчане.

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