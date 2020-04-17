Четыре села затопило в Ростовской области во время режима самоизоляции

В пятницу в Азовском районе подтопило три населенных пункта, в том числе это коснулось придомовых территорий, улицы и дороги. Кроме того, подтопления зафиксировали в одном населенном пункте в Неклиновском районе.
Отмечается, что сейчас местным жителям оказывают помощь. При этом сейчас сохраняется вероятность подтопления населенных пунктов и автомбильных дорог.
«Подготовлены шесть пунктов временного размещения для пострадавших. Всего они могут вместить до 770 человек», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в пунктах временного размещения провели дезинфекцию.
О подтоплениях корреспонденту RostovGazeta рассказали жители села Синявское. По их словам, вода дошла до частных дворов, а также затопила дороги.
«Проезжала машина МЧС и мы попросили помощи. Они посоветовали нам поднимать вещи», — заявили сельчане.