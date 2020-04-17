Два населенных пункта затопило в Ростовской области

Речь идет о хуторе Курган и станице Елизаветинской. Вода уже добралась до территории населенных пунктов и попала на частные подворья.
«Ветер сгоняет воду выше по Дону и затапливает хутор Курган и станицу Елизаветинскую», — говорится публикации.
Автор публикации разместил видео, показав последствия подтопления. Ролик сняли в пятницу утром, он успел набрать две тысяч просмотров.
Ранее появилась информация, что из-за сильного ветра уровень воды в реке Дон в Ростовской области поднялся на 24 сантиметра. Однако опасной отметки он не достиг.