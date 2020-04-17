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Два населенных пункта затопило в Ростовской области

17 апреля 2020, 08:35
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростовской области из-за подъема уровня воды в реках подтопило два населенных пункта, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о хуторе Курган и станице Елизаветинской. Вода уже добралась до территории населенных пунктов и попала на частные подворья.

«Ветер сгоняет воду выше по Дону и затапливает хутор Курган и станицу Елизаветинскую», — говорится публикации.

Автор публикации разместил видео, показав последствия подтопления. Ролик сняли в пятницу утром, он успел набрать две тысяч просмотров.

Ранее появилась информация, что из-за сильного ветра уровень воды в реке Дон в Ростовской области поднялся на 24 сантиметра. Однако опасной отметки он не достиг.

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