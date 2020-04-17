На 24 сантиметра поднялся уровень воды в реке Дон в Ростовской области из-за ветра

Ранее в МЧС предупредили о неблагоприятных погодных условиях, из-за штормового ветра прогнозировался подъем воды в реке Дон в районе Азова до критических отметок. Днем 17 апреля у Азова возможно превышение до 0,5 метра неблагоприятных отметок уровня воды в реке, а у Ростова-на-Дону на 10-30 сантиметров. К вечеру пятницы ветер ослабнет и ситуация постепенно стабилизируется.