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На 24 сантиметра поднялся уровень воды в реке Дон в Ростовской области из-за ветра

17 апреля 2020, 07:31
Фото: 61.mchs.gov.ru
Из-за сильного ветра уровень воды в реке Дон в Ростовской области поднялся на 24 сантиметра, сообщило региональное ГУ МЧС.

«По данным Ростгидрометцентра, уровень воды поднялся на 24 сантиметра, опасной отметки не достиг», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в МЧС предупредили о неблагоприятных погодных условиях, из-за штормового ветра прогнозировался подъем воды в реке Дон в районе Азова до критических отметок. Днем 17 апреля у Азова возможно превышение до 0,5 метра неблагоприятных отметок уровня воды в реке, а у Ростова-на-Дону на 10-30 сантиметров. К вечеру пятницы ветер ослабнет и ситуация постепенно стабилизируется.

В выходные в Ростове будет пасмурно и дождливо, а ветер стихнет до умеренного.

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