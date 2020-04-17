Мастер-класс по домашнему освящению куличей дал митрополит Меркурий

Чтобы освятить кулич в домашних условиях необходимо трижды прочитать тропарь «Иисус Христос воскрес из мертвых», после чего окропить пасхальную снедь святой водой со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святого духа». После этого снедь считается освященной.