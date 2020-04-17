Мастер-класс по домашнему освящению куличей дал митрополит Меркурий

В Ростовской области полностью запретили освящение куличей возле храмов, за нарушение священникам пригрозили ответственностью вплоть до уголовной. Как освятить куличи, когда в храмы не пускают, рассказал на брифинге митрополит Меркурий.
По словам митрополита, освящение куличей не является священной жертвой, это просто традиция. Из-за сложившихся обстоятельств, когда нельзя освятить куличи в церкви, Меркурий призвал делать это дома.
Чтобы освятить кулич в домашних условиях необходимо трижды прочитать тропарь «Иисус Христос воскрес из мертвых», после чего окропить пасхальную снедь святой водой со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святого духа». После этого снедь считается освященной.