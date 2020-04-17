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Ростовчанин нашел оригинальный способ защиты от коронавируса

17 апреля 2020, 03:52
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Житель Ростова-на-Дону начал надевать на улице маску пчеловода в рамках профилактики коронавируса, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Горожане в магазине встретили мужчину, который в маске пчеловода выбрал на полке продукты. В Интернете появилось его фото.

«Вот такого персонажа мы встретили в „Окее“ на Малиновского. Мир — это улей», — написал автор публикации.

Некоторые пользователи с юмором отнеслись к такому способу защиты. Другие написали, что это нормальная ситуация в сложившихся условиях.

«Уже в противогазе был, в каске была женщина, этот в пчеловодном костюме… Кого мы еще не видели? Рыцаря в доспехах? Аквалангиста в гидрокостюме?», — прозвучало в комментариях.

«Нормальное решение. Он никого не заразит, и не нужно следить за временем ношения, и в глаза не лезет как маска», — написала одна из местных жительниц.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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