Ростовчанин нашел оригинальный способ защиты от коронавируса

Горожане в магазине встретили мужчину, который в маске пчеловода выбрал на полке продукты. В Интернете появилось его фото.
«Вот такого персонажа мы встретили в „Окее“ на Малиновского. Мир — это улей», — написал автор публикации.
Некоторые пользователи с юмором отнеслись к такому способу защиты. Другие написали, что это нормальная ситуация в сложившихся условиях.
«Уже в противогазе был, в каске была женщина, этот в пчеловодном костюме… Кого мы еще не видели? Рыцаря в доспехах? Аквалангиста в гидрокостюме?», — прозвучало в комментариях.
«Нормальное решение. Он никого не заразит, и не нужно следить за временем ношения, и в глаза не лезет как маска», — написала одна из местных жительниц.