После Пасхи в Ростовской области резко похолодает

Ветер в праздничный день стихнет до 2-4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +15 градусов. К вечеру небо затянет тучами, но дождя не будет.
Ночью похолодает до +4 градусов. Дождь пойдет ближе к утру. Осадки синоптики прогнозируют и на понедельник, и на вторник.
При этом с 20 апреля в регионе резко похолодает. Днем температура не поднимется выше +12 градусов, а в северных районах - выше +5 градусов. Однако заморозков не будет.
Напомним, что 17 апреля из-за ветра уровень в реке Дон в Ростовской области поднялся на 24 сантиметра.