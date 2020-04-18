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После Пасхи в Ростовской области резко похолодает

17 апреля 2020, 21:07
Фото: pixabay.com
В день Пасхи, 19 апреля, в Ростовской области прогнозируют пасмурную и прохладную погоду, передает donnews.ru.

Ветер в праздничный день стихнет до 2-4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +15 градусов. К вечеру небо затянет тучами, но дождя не будет.

Ночью похолодает до +4 градусов. Дождь пойдет ближе к утру. Осадки синоптики прогнозируют и на понедельник, и на вторник.

При этом с 20 апреля в регионе резко похолодает. Днем температура не поднимется выше +12 градусов, а в северных районах - выше +5 градусов. Однако заморозков не будет.

Напомним, что 17 апреля из-за ветра уровень в реке Дон в Ростовской области поднялся на 24 сантиметра.

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