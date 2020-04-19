Общежития предоставят ростовским медикам, лечащим больных коронавирусом

В данный момент прорабатывается вопрос о создании комфортных условий для медиков. Также проходят работы по развертыванию госпиталей, закупке оборудования и средств защиты.
«Рассматривается возможность проживания в центре города, чтобы специалисты имели полноценный отдых. В данный момент уже выделены студенческие общежития», — сообщил градоначальник.
Он добавил, что сейчас все силы направлены на сдерживание инфекции.
В данный момент в регионе зарегистрировано 197 случаев заболевания коронавирусом. В том числе есть зараженные дети.