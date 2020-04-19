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Общежития предоставят ростовским медикам, лечащим больных коронавирусом

19 апреля 2020, 06:57
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону места в общежитиях получат медицинские работники, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил глава мэрии Алексей Логвиненко.

В данный момент прорабатывается вопрос о создании комфортных условий для медиков. Также проходят работы по развертыванию госпиталей, закупке оборудования и средств защиты.

«Рассматривается возможность проживания в центре города, чтобы специалисты имели полноценный отдых. В данный момент уже выделены студенческие общежития», — сообщил градоначальник.

Он добавил, что сейчас все силы направлены на сдерживание инфекции.

В данный момент в регионе зарегистрировано 197 случаев заболевания коронавирусом. В том числе есть зараженные дети.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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