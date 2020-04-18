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Поликлиники предлагают закрыть в Батайске из-за коронавируса

18 апреля 2020, 11:31
Фото: https://pixabay.com
Главу Ростовской области Василия Голубева попросили ограничить работу медицинских учреждений в Батайске из-за роста числа заболевших коронавирусом, говорится в обращении главного санитарного врача области Евгения Ковалева.

Сейчас 17% всех зараженных в области приходятся на Батайск, болезнь распространяется на другие территории. Это связано с цыганами, которые не соблюдают режим самоизоляции и проводят массовые мероприятия.

Все это привело к тому, что показатель заболеваемости в городе в 5,7 раза превышает среднеобластной показатель. Из-за этого поступила просьба ввести в городе карантин.

«Нужно запретить плановую госпитализацию пациентов в медучреждения, посещения местными жителями поликлиник. Следует оказывать помощь людям с ОРВИ только на дому», — говорится в обращении.

Кроме того, есть просьба ограничить въезд в город. Добавим, что сейчас в области зарегистрированы 197 случаев заболевания коронавирусом.

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