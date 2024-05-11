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Валерий Карпин

«Наказал сам себя»: Карпин высказался о разгромном проигрыше «Ростова» «Рубину»

11 мая 2024, 15:26
Фото: РФС
Валерий Карпин

Карпин жестко прокомментировал удаление Комарова на матче «Ростова» с «Рубином»

«Ростов» встретился с «Рубином» в 28-м туре РПЛ, подопечные Валерия Карпина проиграли казанским игрокам со счетом 1:3.

У желто-синих гол забил на 73-ей минуте полузащитник Кирилл Щетинин. В составе победителей голами отличились полузащитник Мацей Рыбус, защитник Александр Мартынович и полузащитник Богдан Йочич.

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Игра была напряженной. «Ростов» заканчивал матч в неполном составе. На 75-й минуте за вторую желтую карточку с поля удалили полузащитника Ивана Комарова. Ее он получил за споры с арбитром. Позже ситуацию с игроком прокомментировал на пресс-конференции тренер Валерий Карпин.

«Подвел ли он команду? Да, подвел. Будет ли еще какое-то наказание? Он уже наказал сам себя», — заявил Карпин журналистам.

Ранее Валерий Карпин описал сложное положение «Ростова» из-за закрытого аэропорта Платов.

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