«Наказал сам себя»: Карпин высказался о разгромном проигрыше «Ростова» «Рубину»

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
У желто-синих гол забил на 73-ей минуте полузащитник Кирилл Щетинин. В составе победителей голами отличились полузащитник Мацей Рыбус, защитник Александр Мартынович и полузащитник Богдан Йочич.
Игра была напряженной. «Ростов» заканчивал матч в неполном составе. На 75-й минуте за вторую желтую карточку с поля удалили полузащитника Ивана Комарова. Ее он получил за споры с арбитром. Позже ситуацию с игроком прокомментировал на пресс-конференции тренер Валерий Карпин.
«Подвел ли он команду? Да, подвел. Будет ли еще какое-то наказание? Он уже наказал сам себя», — заявил Карпин журналистам.
Ранее Валерий Карпин описал сложное положение «Ростова» из-за закрытого аэропорта Платов.