«Наказал сам себя»: Карпин высказался о разгромном проигрыше «Ростова» «Рубину»

Игра была напряженной. «Ростов» заканчивал матч в неполном составе. На 75-й минуте за вторую желтую карточку с поля удалили полузащитника Ивана Комарова. Ее он получил за споры с арбитром. Позже ситуацию с игроком прокомментировал на пресс-конференции тренер Валерий Карпин.