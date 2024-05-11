Ростовчан оставят без электричества с 13 по 19 мая. Рассказываем, где не будет света

В среду, 15 мая, ограничения ждут жителей домов на Мясникова, 101; Закруткина, 66-84; Искусственная, 2А, 4, 13, а также в домах №3 и №5 на Нижненольной улице. Электричества там не будет с 09.00 до 17.00 из-за технических работ. В тот же день, но с 09.00 до 13.00 свет отключат в доме на улице Вселенной, 5. А с 13.00 до 16.00 электричества не будет в доме №38 на Обсерваторной улице.