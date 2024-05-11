Ростовчан оставят без электричества с 13 по 19 мая. Рассказываем, где не будет света

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Так, из-за ремонта строительной части ТП-118 электричество отключат 13 мая на улицах Майская в домах №15-23, 14-28; 14 линия в домах №1-7, 2-16; 16 линия в домах №1-9, 2-14. Света там не будет с 09.00 до 17.00. В эти же часы электричество там отключат в четверг, 16 мая.
13 мая без электроснабжения оставят рынок «Донские зори». Ограничение там продлится с 09.00 до 13.00 из-за технического обслуживания оборудования. А 14 мая свет отключат в ТЦ «Форум». Электроснабжения там не будет с 09.00 до 16.00.
В среду, 15 мая, ограничения ждут жителей домов на Мясникова, 101; Закруткина, 66-84; Искусственная, 2А, 4, 13, а также в домах №3 и №5 на Нижненольной улице. Электричества там не будет с 09.00 до 17.00 из-за технических работ. В тот же день, но с 09.00 до 13.00 свет отключат в доме на улице Вселенной, 5. А с 13.00 до 16.00 электричества не будет в доме №38 на Обсерваторной улице.
16 мая с 09.00 до 17.00 из-за технических работ без света оставят ростовчан, проживающих на улицах Тоннельная, 8-40, 31-85; Освобождения, 3-37; Кооперативная, 11-47, 12-28; Павлодарская, 55-77, 2-26; Ленина, 2-38,3-19. Также ограничения коснутся жильцов домов на улице Артиллерийской, в переулках Черноморский и Моисеенко.
С полным графиком отключения электроснабжения можно ознакомиться на сайте «Донэнерго».
Ранее сообщалось, что больше полусотни УК в Ростовской области не платят за свет.