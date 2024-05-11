В Ростовской области курьеры устроили драку, а с рельсов сошли цистерны с горючим

В полиции Ростова подтвердили, что получили информацию о происшествии. Но к моменту, когда правоохранители прибыли на Шеболдаева, участники потасовки уже скрылись. Сейчас в МВД расследуют обстоятельства инцидента и ищут его участников и свидетелей.