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Главные новости Ростовской области 11 мая

В Ростовской области курьеры устроили драку, а с рельсов сошли цистерны с горючим

11 мая 2024, 17:24
Фото: Южная транспортная прокуратура
Главные новости Ростовской области 11 мая
В Ростове курьеры устроили массовую драку, тем временем на железнодорожной станции с рельсов сошли вагоны-цистерны с горючим, а жители мучаются от мощнейшей за последние 20 лет магнитной бури.

Драка курьеров

Накануне вечером массовая драка произошла на улице Шеболдаева в Ростове. На видео, которое распространяют в сети, запечатлено начало потасовки. Группа неизвестных мужчин напала на сотрудников курьерской доставки. Рядом с местом драки лежали разбросанные курьерские сумки и велосипеды.

В полиции Ростова подтвердили, что получили информацию о происшествии. Но к моменту, когда правоохранители прибыли на Шеболдаева, участники потасовки уже скрылись. Сейчас в МВД расследуют обстоятельства инцидента и ищут его участников и свидетелей.

Курьеры Яндекс. Еды устроили массовую драку на Шеболдаева в Ростове
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Происшествие на железной дороге

В ночь на 11 мая на железнодорожной станции Куберле с рельсов сошли шесть вагонов-цистерн грузового поезда. Внутри них находилось горючее. В результате инцидента произошло возгорание топлива в одном из вагонов.

Пожар в течение нескольких часов тушили сотрудники МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.

Из-за устранения последствий происшествия несколько пассажирских поездов отстали от графика до пяти часов. В СКЖД заверили, что пассажиров обеспечили питанием. Чтобы ускорить движение поездов, сократили маршруты пригородных поездов на участке Ростов — Волгодонская — Зимовники.

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. Надзорное ведомство проверит соблюдение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Безопасность транспорта проверят после схода вагонов с рельсов в Ростовской области
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Магнитная буря века

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили о синейшей за последние 20 лет магнитной буре, накрывшей Землю. Геомагнитная активность начала расти с вечера 10 мая. Жители Ростовской области накануне вечером делились фото с полярным сиянием в небе. Столь редкое для юга явление связано именно с активностью солнечных масс.

11 мая с 09.00 до 12.00 магнитная буря достигла своего пика в восемь баллов интенсивности из 11 возможных. Геомагнитная активность до сих пор остается высокой. В норму геомагнитное поле придет только к вечеру 12 мая.

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