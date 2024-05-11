В Ростовской области курьеры устроили драку, а с рельсов сошли цистерны с горючим

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Накануне вечером массовая драка произошла на улице Шеболдаева в Ростове. На видео, которое распространяют в сети, запечатлено начало потасовки. Группа неизвестных мужчин напала на сотрудников курьерской доставки. Рядом с местом драки лежали разбросанные курьерские сумки и велосипеды.
В полиции Ростова подтвердили, что получили информацию о происшествии. Но к моменту, когда правоохранители прибыли на Шеболдаева, участники потасовки уже скрылись. Сейчас в МВД расследуют обстоятельства инцидента и ищут его участников и свидетелей.
В ночь на 11 мая на железнодорожной станции Куберле с рельсов сошли шесть вагонов-цистерн грузового поезда. Внутри них находилось горючее. В результате инцидента произошло возгорание топлива в одном из вагонов.
Пожар в течение нескольких часов тушили сотрудники МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.
Из-за устранения последствий происшествия несколько пассажирских поездов отстали от графика до пяти часов. В СКЖД заверили, что пассажиров обеспечили питанием. Чтобы ускорить движение поездов, сократили маршруты пригородных поездов на участке Ростов — Волгодонская — Зимовники.
Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. Надзорное ведомство проверит соблюдение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили о синейшей за последние 20 лет магнитной буре, накрывшей Землю. Геомагнитная активность начала расти с вечера 10 мая. Жители Ростовской области накануне вечером делились фото с полярным сиянием в небе. Столь редкое для юга явление связано именно с активностью солнечных масс.
11 мая с 09.00 до 12.00 магнитная буря достигла своего пика в восемь баллов интенсивности из 11 возможных. Геомагнитная активность до сих пор остается высокой. В норму геомагнитное поле придет только к вечеру 12 мая.