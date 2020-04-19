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Озвучены города с новыми заболевшими коронавирусом в Ростовской области

19 апреля 2020, 08:34
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 35 человек из нескольких территорий, заявили в правительстве региона.

Власти области назвали города с зарегистрированными случаями. Так, 12 человек проживают в Ростове, семь — в Зверево, пять — в Новошахтинске, четыре — в Донецке.

«По два человека заразились в Новочеркасске и Верхнедонском районе. Кроме того, заболевшие есть в Шахтах, Куйбышевском и Тарасовском районах», — сказано в сообщении.

Медицинским наблюдением сейчас охвачены более 2 тысяч местных жителей. Всего в области выявлено 232 случая заболевания, 13 пациентов выздоровели.

Ранее появилась информация, что в Ростове места в общежитиях получат медицинские работники, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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