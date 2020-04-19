Озвучены города с новыми заболевшими коронавирусом в Ростовской области

Власти области назвали города с зарегистрированными случаями. Так, 12 человек проживают в Ростове, семь — в Зверево, пять — в Новошахтинске, четыре — в Донецке.
«По два человека заразились в Новочеркасске и Верхнедонском районе. Кроме того, заболевшие есть в Шахтах, Куйбышевском и Тарасовском районах», — сказано в сообщении.
Медицинским наблюдением сейчас охвачены более 2 тысяч местных жителей. Всего в области выявлено 232 случая заболевания, 13 пациентов выздоровели.
Ранее появилась информация, что в Ростове места в общежитиях получат медицинские работники, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией.