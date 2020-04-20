Ростовчане устроили виртуальный митинг возле правительства

«Тем временем на площади Советов, в эти минуты проходит электронный митинг. Вероятнее всего — несанкционированный. Народ все прибывает и прибывает. Звучат все новые лозунги и требования», — сказано в сообщении.
Ростовчане обмениваются скриншотами с онлайн-навигатора, на которых выражают свое недовольство сложившейся ситуацией. «Мы хотим есть!» — написал один из горожан. «Оплатите наши кредиты и ипотеки, если не даете нормально работать», — поддержал другой. «Где ваши фуры с гуманитарной помощью?» — спросил третий.
Напомним, в Ростовской области с 31 марта действует режим самоизоляции из-за коронавируса. По состоянию на 20 апреля в регионе зарегистрировали 60 новых случаев, общее количество заразившихся достигло 292 человек. При этом за выходные уровень заболеваемости коронавирусом в области вырос вдвое.