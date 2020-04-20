Ростовчане устроили виртуальный митинг возле правительства

Ростовчане обмениваются скриншотами с онлайн-навигатора, на которых выражают свое недовольство сложившейся ситуацией. «Мы хотим есть!» — написал один из горожан. «Оплатите наши кредиты и ипотеки, если не даете нормально работать», — поддержал другой. «Где ваши фуры с гуманитарной помощью?» — спросил третий.