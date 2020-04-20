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Ростовчане устроили виртуальный митинг возле правительства

20 апреля 2020, 11:20
Фото: соцсети
Жители Ростова-на-Дону организовали онлайн-митинг против введенного из-за коронавируса режима самоизоляции, сообщается в городском паблике.

«Тем временем на площади Советов, в эти минуты проходит электронный митинг. Вероятнее всего — несанкционированный. Народ все прибывает и прибывает. Звучат все новые лозунги и требования», — сказано в сообщении.

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Ростовчане обмениваются скриншотами с онлайн-навигатора, на которых выражают свое недовольство сложившейся ситуацией. «Мы хотим есть!» — написал один из горожан. «Оплатите наши кредиты и ипотеки, если не даете нормально работать», — поддержал другой. «Где ваши фуры с гуманитарной помощью?» — спросил третий.

Напомним, в Ростовской области с 31 марта действует режим самоизоляции из-за коронавируса. По состоянию на 20 апреля в регионе зарегистрировали 60 новых случаев, общее количество заразившихся достигло 292 человек. При этом за выходные уровень заболеваемости коронавирусом в области вырос вдвое.

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