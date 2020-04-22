Глава ростовской службы занятости рассказал, как стать безработным в режиме онлайн

Для подачи заявления необходимо зайти в свой личный кабинет через портал «Работа в России», используя пароль и логин от сайта госуслуг. После этого надо заполнить предлагаемую на сайте анкету, разместить свое резюме, ознакомиться с правилами и отправить заявление.