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Глава ростовской службы занятости рассказал, как стать безработным в режиме онлайн

22 апреля 2020, 11:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
Как подать заявление на признание безработным через интернет, рассказал начальник управления государственной службы занятости Ростовской области Сергей Григорян.

Для подачи заявления необходимо зайти в свой личный кабинет через портал «Работа в России», используя пароль и логин от сайта госуслуг. После этого надо заполнить предлагаемую на сайте анкету, разместить свое резюме, ознакомиться с правилами и отправить заявление.

Чтобы зарегистрироваться в качестве безработного личным предпринимателям, необходимо закрыть вид деятельности или ИП.

Перерегистрация ранее признанных безработными граждан из-за пандемии происходит без личного посещения, центр занятости сам подает запрос в Пенсионный фонд и автоматически продлевает выплаты, исходя из данных фонда.

Для получения справки по безработице необходимо отправить запрос через портал службы занятости и документ вышлют обычной почтой на указанный адрес.

Как рассказал глава управления, в настоящее время в Ростовской области из-за пандемии коронавируса безработными признают до 1,5 тысячи человек ежедневно.

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