Глава ростовской службы занятости рассказал, как стать безработным в режиме онлайн

Для подачи заявления необходимо зайти в свой личный кабинет через портал «Работа в России», используя пароль и логин от сайта госуслуг. После этого надо заполнить предлагаемую на сайте анкету, разместить свое резюме, ознакомиться с правилами и отправить заявление.
Чтобы зарегистрироваться в качестве безработного личным предпринимателям, необходимо закрыть вид деятельности или ИП.
Перерегистрация ранее признанных безработными граждан из-за пандемии происходит без личного посещения, центр занятости сам подает запрос в Пенсионный фонд и автоматически продлевает выплаты, исходя из данных фонда.
Для получения справки по безработице необходимо отправить запрос через портал службы занятости и документ вышлют обычной почтой на указанный адрес.
Как рассказал глава управления, в настоящее время в Ростовской области из-за пандемии коронавируса безработными признают до 1,5 тысячи человек ежедневно.