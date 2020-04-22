Лаборатории Ростова провели за сутки рекордное количество тестов на коронавирус

За все время сотрудники лабораторий в городе провели 18,7 тысячи анализов на коронавирусную инфекцию.
Напомним, что по данным на 22 апреля, в Ростовской области было зарегистрировано 52 новых пациентов с коронавирусом. Общее число заболевших составило 398 человек, из них выздоровели 18 пациентов.
В настоящее время в больницах региона находятся на лечении 88 «ковидных» больных. Три человека находятся в тяжелом состоянии, в обсерватор помещены 25 человек.
Новые инфицированные зарегистрированы в Донецке, Шахтах, Ростове-на-Дону, Куйбышевском и Белокалитвинском, Егорлыкском, Кагальницком и Тацинском районах, в Батайске, Зверево, Новошахтинске, Таганроге, Волгодонском, Красносулинском, Семикаракорском и Тарасовском районах.
Ранее главный санитарный врач Ростовской области сообщил, что регион выйдет на плато в конце апреля-начале мая. При этом до 45% заболевших в области переносят болезнь бессимптомно.