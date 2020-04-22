rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Лаборатории Ростова провели за сутки рекордное количество тестов на коронавирус

22 апреля 2020, 08:10
Фото: donland.ru
Лаборатории Ростова-на-Дону за прошедшие сутки провели 1777 тестов на выявление COVID-19, говорится в сообщении регионального правительства.

За все время сотрудники лабораторий в городе провели 18,7 тысячи анализов на коронавирусную инфекцию.

Напомним, что по данным на 22 апреля, в Ростовской области было зарегистрировано 52 новых пациентов с коронавирусом. Общее число заболевших составило 398 человек, из них выздоровели 18 пациентов.

Антивирусная экономика: какую поддержку получит бизнес во время эпидемии COVID-19?
Узнать подробнее

В настоящее время в больницах региона находятся на лечении 88 «ковидных» больных. Три человека находятся в тяжелом состоянии, в обсерватор помещены 25 человек.

Новые инфицированные зарегистрированы в Донецке, Шахтах, Ростове-на-Дону, Куйбышевском и Белокалитвинском, Егорлыкском, Кагальницком и Тацинском районах, в Батайске, Зверево, Новошахтинске, Таганроге, Волгодонском, Красносулинском, Семикаракорском и Тарасовском районах.

Ранее главный санитарный врач Ростовской области сообщил, что регион выйдет на плато в конце апреля-начале мая. При этом до 45% заболевших в области переносят болезнь бессимптомно.

Материалы по теме
В Ростовской области вылечили 18 человек с коронавирусомДонецк снова стал лидером по числу заболевших коронавирусом
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58