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Главный санитарный врач Ростовской области дал прогноз по выходу на плато по COVID-19

21 апреля 2020, 15:11
Фото: donland.ru
Ростовская область выйдет на плато по приросту заболеваемости коронавирусом в конце апреля-начале мая, сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

По словам Ковалева, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в среднем по стране составляет 35 человек на 100 тысяч населения. В регионах лидерах по приросту заболевших этот показатель достигает несколько сотен человек на 100 тысяч населения. В Ростовской области по состоянию на 21 апреля показатель заболевания коронавирусом составил 8,23 случая на 100 тысяч населения.

«Ростовская область отстает от некоторых регионов по распространению инфекции на 2,5-3 недели. Темп прироста заболеваемости с 13 по 20 апреля составил в порядка 20%, что выше среднероссийского в 1,5 раза. Учитывая это прогноз на ближайшее время остается неблагополучным. Рост заболеваемости продолжится. А на плато по самым ориентировочным подсчетам мы должны выйти в конце апреля — начале мая», — пояснил Евгений Ковалев.

По последним данным в Ростовской области насчитывается 346 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки прирост составил 54 зараженных. При этом 15 человек выздоровели.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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