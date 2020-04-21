Главный санитарный врач Ростовской области дал прогноз по выходу на плато по COVID-19

По словам Ковалева, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в среднем по стране составляет 35 человек на 100 тысяч населения. В регионах лидерах по приросту заболевших этот показатель достигает несколько сотен человек на 100 тысяч населения. В Ростовской области по состоянию на 21 апреля показатель заболевания коронавирусом составил 8,23 случая на 100 тысяч населения.