Главный санитарный врач Ростовской области дал прогноз по выходу на плато по COVID-19

По словам Ковалева, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в среднем по стране составляет 35 человек на 100 тысяч населения. В регионах лидерах по приросту заболевших этот показатель достигает несколько сотен человек на 100 тысяч населения. В Ростовской области по состоянию на 21 апреля показатель заболевания коронавирусом составил 8,23 случая на 100 тысяч населения.
«Ростовская область отстает от некоторых регионов по распространению инфекции на 2,5-3 недели. Темп прироста заболеваемости с 13 по 20 апреля составил в порядка 20%, что выше среднероссийского в 1,5 раза. Учитывая это прогноз на ближайшее время остается неблагополучным. Рост заболеваемости продолжится. А на плато по самым ориентировочным подсчетам мы должны выйти в конце апреля — начале мая», — пояснил Евгений Ковалев.
По последним данным в Ростовской области насчитывается 346 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки прирост составил 54 зараженных. При этом 15 человек выздоровели.