Назван претендент на должность председателя Ростовского облсуда

Возглавить Ростовский облсуд хочет судья Василий Тарасов. Сейчас он занимает аналогичную должность в Воронежском областном суде. Конкурс для назначения главы суда ВККС проводит с февраля, но до этого подходящей кандидатуры найти не удавалось.