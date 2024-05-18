Назван претендент на должность председателя Ростовского облсуда

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
28 мая Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит новую кандидатуру на должность председателя Ростовской областного суда. Должность пустует уже несколько месяцев после возбуждения уголовного дела в отношении экс-председателя Елены Золотаревой.
Возглавить Ростовский облсуд хочет судья Василий Тарасов. Сейчас он занимает аналогичную должность в Воронежском областном суде. Конкурс для назначения главы суда ВККС проводит с февраля, но до этого подходящей кандидатуры найти не удавалось.
Ранее политолог Евгений Михайлов рассказал RostovGazeta о чистках судебной системы Ростовской области.