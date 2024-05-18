rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Председатель Воронежского облсуда может перейти на работу в Ростовскую область

Назван претендент на должность председателя Ростовского облсуда

18 мая 2024, 13:44
Фото: pxhere.com
Председатель Воронежского облсуда может перейти на работу в Ростовскую область

Ростовский областной суд может возглавить судья из Воронежа

Председатель Воронежского облсуда может перейти на работу в Ростовскую область, сообщает Высшая квалификационная коллегия судей России.

28 мая Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит новую кандидатуру на должность председателя Ростовской областного суда. Должность пустует уже несколько месяцев после возбуждения уголовного дела в отношении экс-председателя Елены Золотаревой.

Экс-руководитель Ростовского облсуда Золотарева не смогла оспорить свое отстранение
Узнать подробнее

Возглавить Ростовский облсуд хочет судья Василий Тарасов. Сейчас он занимает аналогичную должность в Воронежском областном суде. Конкурс для назначения главы суда ВККС проводит с февраля, но до этого подходящей кандидатуры найти не удавалось.

Ранее политолог Евгений Михайлов рассказал RostovGazeta о чистках судебной системы Ростовской области.

Читайте также:
Пришлось ехать в автозаке с убийцами: ростовским бывшим судьям продлили арестВККС дала возбудить дело в отношении ростовской судьи Елены КоблевойПолитолог Михайлов предположил, почему ростовских судей не оправдают
#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Обыски, задержания и аресты судей в Ростовской области#Воронеж#Уголовное дело#Ростов#Воронежская область
Подпишитесь
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Ростовской области
Сегодня, 06:00
Появились кадры с места убийства восьмилетней девочки в Ростовской области
Сегодня, 05:39
Житель Ростовской области признался в убийстве восьмилетней девочки
Сегодня, 05:27
«Чтобы не думали»: как ростовчан на странных курсах учили быть «ипотечными брокерами»
Вчера, 19:45
Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области
Сегодня, 04:54
Лучший архитектор старого Ростова и Нахичевани-на-Дону — Николай Дурбах
Сегодня, 06:59
"