Парк птиц в Ростовской области оказался на грани вымирания из-за коронавируса

В парке попросили местных жителей помочь животным дожить до лета. Дело в том, что сейчас парк закрыт из-за режима самоизоляции, и учреждение не может заработать на билетах. «Нам нужны деньги на корм обитателям парка. Парк — это дом для более чем 2,5 тысячи животных», — сказано в сообщении.
Призыв о помощи появился на странице парка в Instagram. Пользователи в комментариях пообещали поддержать учреждение.
Добавим, что сейчас в регионе зарегистрировано 346 случаев заболевания коронавирусом, в том числе есть зараженные дети. Власти Ростовской области приняли ряд мер, направленных на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.