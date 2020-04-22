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Парк птиц в Ростовской области оказался на грани вымирания из-за коронавируса

22 апреля 2020, 07:02
Фото: instagram.com/malinkipark
В Красном Сулине Ростовской области из-за ситуации с коронавирусом парк птиц «Малинки» может не дотянуть до лета, сообщили в учреждении.

В парке попросили местных жителей помочь животным дожить до лета. Дело в том, что сейчас парк закрыт из-за режима самоизоляции, и учреждение не может заработать на билетах. «Нам нужны деньги на корм обитателям парка. Парк — это дом для более чем 2,5 тысячи животных», — сказано в сообщении.

Призыв о помощи появился на странице парка в Instagram. Пользователи в комментариях пообещали поддержать учреждение.

Добавим, что сейчас в регионе зарегистрировано 346 случаев заболевания коронавирусом, в том числе есть зараженные дети. Власти Ростовской области приняли ряд мер, направленных на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.

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