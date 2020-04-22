Парк птиц в Ростовской области оказался на грани вымирания из-за коронавируса

В парке попросили местных жителей помочь животным дожить до лета. Дело в том, что сейчас парк закрыт из-за режима самоизоляции, и учреждение не может заработать на билетах. «Нам нужны деньги на корм обитателям парка. Парк — это дом для более чем 2,5 тысячи животных», — сказано в сообщении.