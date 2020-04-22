Стало известно, нужны ли новые пропуска по Ростову компаниям из области

Если компания зарегистрирована в области, но имеет филиал в Ростове, то этот филиал необходимо поставить на учет в налоговой службе столицы региона. После этого можно обратиться за пропусками для работающих в филиале сотрудников в администрацию Ростова.
Если же деятельность зарегистрированной в области компании связана с частыми поездками в Ростов, то получать пропуск нового образца не нужно. В таких случаях достаточно иметь с собой справку старого образца и рабочие документы, подтверждающие необходимость нахождения на территории Ростова.
Всего в Ростове-на-Дону за два дня выдали свыше 462 тысяч новых разрешений на перемещение по городу.