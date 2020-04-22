rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно, нужны ли новые пропуска по Ростову компаниям из области

22 апреля 2020, 13:06
Фото: donland.ru
Надо ли получать пропуска нового образца для передвижения по Ростову-на-Дону зарегистрированным в области компаниям, рассказали в региональном правительстве.

Если компания зарегистрирована в области, но имеет филиал в Ростове, то этот филиал необходимо поставить на учет в налоговой службе столицы региона. После этого можно обратиться за пропусками для работающих в филиале сотрудников в администрацию Ростова.

Если же деятельность зарегистрированной в области компании связана с частыми поездками в Ростов, то получать пропуск нового образца не нужно. В таких случаях достаточно иметь с собой справку старого образца и рабочие документы, подтверждающие необходимость нахождения на территории Ростова.

Всего в Ростове-на-Дону за два дня выдали свыше 462 тысяч новых разрешений на перемещение по городу.

Материалы по теме
Оптимизировать выдачу новых пропусков в Ростове потребовал губернаторРостовчане вновь сообщили о массовых очередях за пропускамиВ Ростове выдали 120 тысяч пропусков нового образца для передвижений по городуВ Ростове на видео попало задержание продавцов специальных пропусков
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58