В Ростове на видео попало задержание продавцов специальных пропусков

На видео показаны стоящие возле внедорожника правоохранители. Рядом лежат личные вещи продавцов, в том числе пропуска и деньги.
Автор публикации написал, что предприимчивые горожане пытались продать документы, позволяющие находиться на улице. Пользователи в комментариях поинтересовались, что этим людям предъявят и как их накажут.
Напомним, документы в Ростове выдают уже второй день в специальных пунктах. За это время местные жители получили более 400 тысяч разрешений.
Эти меры связаны с профилактикой коронавируса. В Ростовской области зарегистрировано почти 400 случаев заболевания.