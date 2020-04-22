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В Ростове на видео попало задержание продавцов специальных пропусков

22 апреля 2020, 08:57
Фото: vk.com/rnd_61
В Интернете появилось видео, на котором показано задержание жителей Ростова, незаконно занимающихся продажей спецпропусков, ролик опубликован в соцсетях.

На видео показаны стоящие возле внедорожника правоохранители. Рядом лежат личные вещи продавцов, в том числе пропуска и деньги.

Автор публикации написал, что предприимчивые горожане пытались продать документы, позволяющие находиться на улице. Пользователи в комментариях поинтересовались, что этим людям предъявят и как их накажут.

Напомним, документы в Ростове выдают уже второй день в специальных пунктах. За это время местные жители получили более 400 тысяч разрешений.

Эти меры связаны с профилактикой коронавируса. В Ростовской области зарегистрировано почти 400 случаев заболевания.

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#Новости#Коронавирус#Происшествия
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