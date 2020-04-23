Суды начали массово возвращать штрафы за нарушение самоизоляции в Ростове

В данный момент выходить из дома можно только в продуктовый магазин или аптеку. При наличии спецпропуска, который оформляет работодатель, можно беспрепятственно добираться до работы.
За прогулки без уважительной причины людей начали штрафовать. Так, составляли протоколы по двум статьям. Одна из них — это нарушение закона в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вторая — несоблюдение правил поведения при чрезвычайной ситуации. В первом случае штраф достигает 45 тысяч рублей, во втором — 30 тысяч.
«Верховный суд пояснил, что по первой статье можно наказать только заразившихся людей или с подозрением. Из-за этого Ленинский суд вернул 62 протокола из 118», — пишет издание.
Отмечается, что в документах не было отражено, что люди больны или находятся под подозрением.