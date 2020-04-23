Суды начали массово возвращать штрафы за нарушение самоизоляции в Ростове

За прогулки без уважительной причины людей начали штрафовать. Так, составляли протоколы по двум статьям. Одна из них — это нарушение закона в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вторая — несоблюдение правил поведения при чрезвычайной ситуации. В первом случае штраф достигает 45 тысяч рублей, во втором — 30 тысяч.