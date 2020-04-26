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Posted 26 апреля 2020, 09:04

Published 26 апреля 2020, 09:04

Modified 24 декабря 2024, 18:20

Updated 24 декабря 2024, 18:20

Ветеринары в Ростове ампутировали крыло травмированной сове

26 апреля 2020, 09:04
В Ростове-на-Дону ветеринарам пришлось ампутировать сломанное крыло совы, говорится в Instagram одной из клиник.

На лечение в клинику на проспекте Стачки поступила сова. Птицу принесли местные жители, которые случайно увидели ее на улице и не смогли пройти мимо.

«Диагностика показала старый перелом и вывих плечевой кости левого крыла. Из-за некроза вылечить сову не получилось, было принято решение об ампутации крыла», — сказано в сообщении.

Отмечается, что операцию птица перенесла без осложнений. Она чувствует себя хорошо.

Сову приютила семья, у которой уже есть чайка. Ее также принесли в клинику со сломанным крылом.

#Общество#Новости
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