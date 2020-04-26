Ветеринары в Ростове ампутировали крыло травмированной сове

Posted 26 апреля 2020, 09:04
Published 26 апреля 2020, 09:04
Modified 24 декабря 2024, 18:20
Updated 24 декабря 2024, 18:20
На лечение в клинику на проспекте Стачки поступила сова. Птицу принесли местные жители, которые случайно увидели ее на улице и не смогли пройти мимо.
«Диагностика показала старый перелом и вывих плечевой кости левого крыла. Из-за некроза вылечить сову не получилось, было принято решение об ампутации крыла», — сказано в сообщении.
Отмечается, что операцию птица перенесла без осложнений. Она чувствует себя хорошо.
Сову приютила семья, у которой уже есть чайка. Ее также принесли в клинику со сломанным крылом.