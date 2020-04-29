Центр Ростова в среду останется без света

Posted 29 апреля 2020, 04:27
Published 29 апреля 2020, 04:27
Modified 1 октября, 13:53
Updated 1 октября, 13:53
Ограничения будут действовать с 09.00 мск до 15.00. Это необходимо для проведения работ по техническому обслуживанию оборудования.
Отмечается, что работы проводятся в рамках подготовки к отопительному периоду. Электричество выключат на проспекте Буденновский 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39/48, улице Большая Садовая 37, 39, 39/4, 41 и в переулке Островский.
Ранее в Ростове отключали свет в центре города из-за крупного пожара на улице Шаумяна. Здесь горело старинное здание, пламя охватило 300 квадратных метров.
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