В ростовский Платов прибудут пять вывозных рейсов из разных стран

Рейсы с россиянами, которые не смогли улететь домой после объявления пандемии, прибудут из Тель-Авива и Антальи, а также из Таиланда и Армении.
Так, самолет из Пхукета прибудет в Платов в воскресенье, 3 мая. На нем планируется вывезти 220 туристов, 100 из которых выйдут в Ростове, а остальные улетят в Башкортостан.
По словам Сергея Бондарева, как и ранее прибывших пассажиров, туристов обследуют прямо в салоне самолета, а потом в зависимости от состояния их здоровья развезут по местам фактического проживания или отправят в обсервацию.