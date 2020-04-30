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В ростовский Платов прибудут пять вывозных рейсов из разных стран

30 апреля 2020, 17:27
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону ожидается прибытие пяти вывозных рейсов из нескольких стран с гражданами РФ на борту, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель губернатора Сергей Бондарев.

Рейсы с россиянами, которые не смогли улететь домой после объявления пандемии, прибудут из Тель-Авива и Антальи, а также из Таиланда и Армении.

Так, самолет из Пхукета прибудет в Платов в воскресенье, 3 мая. На нем планируется вывезти 220 туристов, 100 из которых выйдут в Ростове, а остальные улетят в Башкортостан.

По словам Сергея Бондарева, как и ранее прибывших пассажиров, туристов обследуют прямо в салоне самолета, а потом в зависимости от состояния их здоровья развезут по местам фактического проживания или отправят в обсервацию.

Ранее в Ростов прибыл самолет с туристами из Таиланда.

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