В Ростовской области ищут «золушку», обронившую парик

Жителей Каменска-Шахтинского необычная находка рассмешила. Читатели популярного городского паблика начали шутить на тем, как могла возникнуть такая ситуация. Кто-то предположил, что владелец парика снял его, чтобы почесать голову, да так и забыл надеть обратно. Другой комментатор написал, что парик забыли грабители, которые боялись быть узнанными.