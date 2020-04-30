В Ростовской области ищут «золушку», обронившую парик

Кто-то из покупателей обронил в супермаркете парик, не заметил этого и ушел без него. В объявлении сказано, что забрать потерянную вещь можно у администратора магазина.
Жителей Каменска-Шахтинского необычная находка рассмешила. Читатели популярного городского паблика начали шутить на тем, как могла возникнуть такая ситуация. Кто-то предположил, что владелец парика снял его, чтобы почесать голову, да так и забыл надеть обратно. Другой комментатор написал, что парик забыли грабители, которые боялись быть узнанными.
А один из жителей города вообще написал, что это может быть вовсе и не парик, а снятый скальп.
Ранее в соцсетях Ростова-на-Дону появились снимки жителя города, который начал надевать на улице маску пчеловода в рамках профилактики коронавируса.