Патрулирование рек организовали в Ростовской области на майских праздниках

В Ростове патрулирование проводится от Аксая до Темерницкого моста. Всего задействовали один катер и троих специалистов.
«В Таганроге задействовано 2 катера и 5 сотрудников. В городе Волгодонск на Цимлянском водохранилище — 2 катера и 4 сотрудника», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в поселке Маныч патрулирует 1 катер и 2 сотрудника.
Добавим, что в регионе также усилили патрулирование в дачных кооперативах из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас в области зарегистрировано 1026 случаев заболевания коронавирусом.