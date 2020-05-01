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Патрулирование рек организовали в Ростовской области на майских праздниках

1 мая 2020, 14:07
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области на период майских праздников организовали патрулирование водоемов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Ростове патрулирование проводится от Аксая до Темерницкого моста. Всего задействовали один катер и троих специалистов.

«В Таганроге задействовано 2 катера и 5 сотрудников. В городе Волгодонск на Цимлянском водохранилище — 2 катера и 4 сотрудника», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в поселке Маныч патрулирует 1 катер и 2 сотрудника.

Добавим, что в регионе также усилили патрулирование в дачных кооперативах из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас в области зарегистрировано 1026 случаев заболевания коронавирусом.

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