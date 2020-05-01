Власти Ростовской области раскрыли данные о всех погибших от коронавируса

В данный момент в регионе зарегистрировано 1026 случаев заболевания коронавирусом. Скончались девять человек, в том числе трое за минувшие сутки.
Первым пациентом, который скончался в регионе, стал 35-летний гражданин Китая. Он уехал из своей страны из-за коронавируса, но все равно заразился.
Также скончались 70-летняя женщина и 50-летний мужчина, которые проживали в Ростове. У них были сопутствующие заболевания.
Кроме того, ушел из жизни 91-летний ростовчанин. Поздно обратились за медицинской помощью 56-летний и 81-летняя жители донской столицы.
Скончались 59-летний житель Октябрьского района и 90-летний житель Мартыновского района. У них присутствовали сопутствующие заболевания.