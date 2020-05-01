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Власти Ростовской области раскрыли данные о всех погибших от коронавируса

1 мая 2020, 13:44
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области стала известна подробная информация обо всех скончавшихся пациентах с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В данный момент в регионе зарегистрировано 1026 случаев заболевания коронавирусом. Скончались девять человек, в том числе трое за минувшие сутки.

Первым пациентом, который скончался в регионе, стал 35-летний гражданин Китая. Он уехал из своей страны из-за коронавируса, но все равно заразился.

Также скончались 70-летняя женщина и 50-летний мужчина, которые проживали в Ростове. У них были сопутствующие заболевания.

Кроме того, ушел из жизни 91-летний ростовчанин. Поздно обратились за медицинской помощью 56-летний и 81-летняя жители донской столицы.

Скончались 59-летний житель Октябрьского района и 90-летний житель Мартыновского района. У них присутствовали сопутствующие заболевания.

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#Новости#Происшествия
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