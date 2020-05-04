Названы подробности о погибшей жительнице Ростовской области с коронавирусом

Стали известны подробности о десятом погибшем человеке с коронавирусной инфекцией. Скончалась жительница Зимовниковского района, имеющая сопутствующие заболевания.
«Женщину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, ее положили в отдельный бокс. Ей была оказана необходимая медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что из-за отсутствия прижизненной диагностики на коронавирус, ее не переводили в специализированное отделение. Тяжесть состояния была обусловлена наличием хронических заболеваний и поздним обращением за помощью.