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Названы подробности о погибшей жительнице Ростовской области с коронавирусом

4 мая 2020, 17:06
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области скончалась 48-летняя женщина, которая была больна коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Стали известны подробности о десятом погибшем человеке с коронавирусной инфекцией. Скончалась жительница Зимовниковского района, имеющая сопутствующие заболевания.

«Женщину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, ее положили в отдельный бокс. Ей была оказана необходимая медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что из-за отсутствия прижизненной диагностики на коронавирус, ее не переводили в специализированное отделение. Тяжесть состояния была обусловлена наличием хронических заболеваний и поздним обращением за помощью.

Добавим, что сейчас в регионе зарегистрировано 1263 случая заражения.

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