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Северное водохранилище превратили в мусорку после майских праздников

4 мая 2020, 11:41
Северное водохранилище в Ростове-на-Дону после майских праздников представляет собой жалкое зрелище — люди забросали мусором весь берег, сообщают читали RostovGazeta.

Дамба на улице Бодрой, как рассказывают жители Северного жилого массива, превращена в «мусорку».

«До майских праздников берег водохранилища был не очень чистым, но то, что сейчас здесь происходит — невозможно описать. Водохранилище забросано пластиковыми бутылками, картонными коробками. Мусорные контейнеры не очищаются вовремя, поэтому ветром все отходы задуваются в воду», — говорит местный житель.

Эколог Ирина Черкашина говорит, что Северное водохранилище должно быть «под присмотром» районных чиновников.

«Нужно писать письменные запросы самим жителям в администрацию Ворошиловского района, приложить фотографии. Чем больше таких запросов — тем выше вероятность того, что берег водохранилища будет очищен в ближайшее время», — советует Черкашина.

Дозвониться до администрации Ворошиловского района журналистам RostovGazeta пока не удалось.

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