Северное водохранилище превратили в мусорку после майских праздников

«До майских праздников берег водохранилища был не очень чистым, но то, что сейчас здесь происходит — невозможно описать. Водохранилище забросано пластиковыми бутылками, картонными коробками. Мусорные контейнеры не очищаются вовремя, поэтому ветром все отходы задуваются в воду», — говорит местный житель.