Северное водохранилище превратили в мусорку после майских праздников

Дамба на улице Бодрой, как рассказывают жители Северного жилого массива, превращена в «мусорку».
«До майских праздников берег водохранилища был не очень чистым, но то, что сейчас здесь происходит — невозможно описать. Водохранилище забросано пластиковыми бутылками, картонными коробками. Мусорные контейнеры не очищаются вовремя, поэтому ветром все отходы задуваются в воду», — говорит местный житель.
Эколог Ирина Черкашина говорит, что Северное водохранилище должно быть «под присмотром» районных чиновников.
«Нужно писать письменные запросы самим жителям в администрацию Ворошиловского района, приложить фотографии. Чем больше таких запросов — тем выше вероятность того, что берег водохранилища будет очищен в ближайшее время», — советует Черкашина.
Дозвониться до администрации Ворошиловского района журналистам RostovGazeta пока не удалось.