Донорам в Ростове предложили бесплатное такси до станции переливания крови

Так, в понедельник, 4 мая 67 доноров посетили областную станцию переливания крови. Акция проводилась для пополнения банка компонентов крови в праздничные дни и продлится также 6,7, 8 мая.
При этом в правительстве напомнили, что режим обязательной самоизоляции не запрещает донорам посещать станции переливания крови. Однако при этом необходимо соблюдать все меры предосторожности.
Для этого доноры из Ростова, Волгодонска, Шахт и Таганрога могут воспользоваться бесплатным такси. О том, как это сделать, можно узнать по номеру телефонной линии «Доноры Дона» либо по телефонам станций переливания крови.
Напомним, что с 30 марта на территории Ростовской области введен режим обязательной самоизоляции. Сейчас в регионе зарегистрировано 1263 случая заражения коронавирусом.