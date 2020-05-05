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Донорам в Ростове предложили бесплатное такси до станции переливания крови

5 мая 2020, 07:00
Фото: donland.ru
Жители Ростова-на-Дону, Волгодонска, Шахт и Таганрога, желающие стать донорами во время режима самоизоляции, могут добраться до станций переливания крови на бесплатном такси, говорится в сообщении регионального правительства.

Так, в понедельник, 4 мая 67 доноров посетили областную станцию переливания крови. Акция проводилась для пополнения банка компонентов крови в праздничные дни и продлится также 6,7, 8 мая.

При этом в правительстве напомнили, что режим обязательной самоизоляции не запрещает донорам посещать станции переливания крови. Однако при этом необходимо соблюдать все меры предосторожности.

Для этого доноры из Ростова, Волгодонска, Шахт и Таганрога могут воспользоваться бесплатным такси. О том, как это сделать, можно узнать по номеру телефонной линии «Доноры Дона» либо по телефонам станций переливания крови.

Напомним, что с 30 марта на территории Ростовской области введен режим обязательной самоизоляции. Сейчас в регионе зарегистрировано 1263 случая заражения коронавирусом.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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