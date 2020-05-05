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Ростов вновь стал лидером по количеству случаев заражений коронавирусом

5 мая 2020, 08:52
Фото: pixabay.com
Тройку лидеров по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области составили Ростов-на-Дону, Заветинский и Дубовский районы, сообщается на сайте правительства региона.

В общей сложности на 5 мая в Ростовской области было выявлено 90 новых заразившихся коронавирусом в 20 городах и районах. Так, в Ростове положительные анализы получил 21 человек, в Заветинском районе заболели 13 человек, в Дубовском - насчитывается восемь новых пациентов, в Аксайском - семь, в Шахтах - также заразились семь человек.

Случаи заболевания зафиксированы в Новошахтинске, Белокалитвинском, Семикаракорском районах, Волгодонске, Кагальницком районе, Звереве, Красносулинском районе, Донецке, Егорлыкском районе, Каменске-Шахтинском, Октябрьском, Мясниковском, Зерноградском, Каменском, Тарасовском районах.

За сутки резко выросла доля заразившихся коронавирусом детей. На них приходится 22,2% случаев. Еще 35,6 % новых пациентов - это люди от 18 до 45 лет, 32,2 % - от 46 до 65 лет, 7,8 % - от 66 до 79 лет, 2,2 % - старше 80 лет.

Напомним, что всего в регионе насчитывается 1353 человек, заболевших, состояние 13 пациентов, находящихся в госпиталях региона медики оценивают как тяжелое. При этом вылечились от инфекции 145 человек. Болезнь унесла жизни 11 человек, последней жертвой коронавируса стала 68-летняя жительница Ростова. Женщина поздно обратилась к медикам и имела сопутствующие патологии.

Напомним, что в Ростове запустили еще один госпиталь для больных коронавирусом на базе больницы №20.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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