Ростов вновь стал лидером по количеству случаев заражений коронавирусом

В общей сложности на 5 мая в Ростовской области было выявлено 90 новых заразившихся коронавирусом в 20 городах и районах. Так, в Ростове положительные анализы получил 21 человек, в Заветинском районе заболели 13 человек, в Дубовском - насчитывается восемь новых пациентов, в Аксайском - семь, в Шахтах - также заразились семь человек.