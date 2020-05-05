Выздоровели почти 11% заразившихся коронавирусом в Ростовской области

Таким образом, доля выздоровевших пациентов составила 10,7%. Всего в Ростовской области было зарегистрировано 1353 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
На 5 мая в регионе было зафиксировано рекордное число заболевших - 90 человек, из них 20 детей и 9 пациентов старше 65 лет. В ковидных госпиталях в тяжелом состоянии находятся 13 пациентов, умерли 11.
При этом наибольшее число заражений было зарегистрировано за сутки в Ростове (21 случай), в Заветинском и в Дубовском, где заболели 13 и восемь человек, соответственно.
В общей сложности лаборатории в Ростове-на-Дону провели более 41,6 тысячи тестов на коронавирус, а за последние сутки - было выполнено 1343 исследований.