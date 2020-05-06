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Глава Ростовской области призвал быть жестче с поджигателями

6 мая 2020, 07:08
Фото: instagram.com/mchs_rostov
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал глав муниципалитетов и представителей силовых ведомств применять к виновникам ландшафтных пожаров самые жесткие меры, такое пожелание он озвучил в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению ЧС.

Ландшафтные пожары стали серьезной проблемой для региона. В 2020 году их количество выросло на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло не только из-за аномальной теплой погоды. В подавляющем числе случаев виновниками пожаров становятся люди.

Так, во время заседания было озвучено, что крупный пожар в районе Кумженской рощи в Ростове устроил военнослужащий. Также были установлены поджигатели сухой растительности в районе хутора Городище в Азовском районе. Тогда из-за пожара погибли сотни птиц и животных. Его устроили два пьяных жителя Батайска с уголовным прошлым. На них составлены протоколы об административном правонарушении.

При этом Голубев призвал жестче наказывать таких «героев» даже в том случае, когда пожар обошелся без серьезных последствий.

В начале апреля в Ростовской области был объявлен особый противопожарный режим, который будет действовать до 15 октября.

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#Новости#Общество
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