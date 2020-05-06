Глава Ростовской области призвал быть жестче с поджигателями

Так, во время заседания было озвучено, что крупный пожар в районе Кумженской рощи в Ростове устроил военнослужащий. Также были установлены поджигатели сухой растительности в районе хутора Городище в Азовском районе. Тогда из-за пожара погибли сотни птиц и животных. Его устроили два пьяных жителя Батайска с уголовным прошлым. На них составлены протоколы об административном правонарушении.