Крупный ландшафтный пожар под Ростовом устроили два батайских рецидивиста

Напомним, что крупный пожар произошел в Азовском районе 1 мая. В районе хутора Городище загорелись сухая трава и камыш. Площадь пожара составила порядка 900 квадратных метров. В результате пожара погибли сотни птиц, ежей и зайцев.
На месте пожара местные жители видели двух молодых людей, они находились в состоянии алкогольного опьянения.
Поджигатели были задержаны лично главой поселения. Оба молодых человека имеют сомнительное уголовное прошлое. У одного из них три судимости, у другого — две.
«Правоохранительные органы собрали материал в полном объеме и передали в МЧС для принятия решения», — уточнил замгубернатора.