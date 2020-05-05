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Крупный ландшафтный пожар под Ростовом устроили два батайских рецидивиста

5 мая 2020, 16:27
Фото: pixabay.com
В Ростовской области за организацию крупного ландшафтного пожара возле хутора Городище были задержаны два жителя Батайска, сообщил заместитель губернатора Михаил Корнеев.

Напомним, что крупный пожар произошел в Азовском районе 1 мая. В районе хутора Городище загорелись сухая трава и камыш. Площадь пожара составила порядка 900 квадратных метров. В результате пожара погибли сотни птиц, ежей и зайцев.

На месте пожара местные жители видели двух молодых людей, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Поджигатели были задержаны лично главой поселения. Оба молодых человека имеют сомнительное уголовное прошлое. У одного из них три судимости, у другого — две.

«Правоохранительные органы собрали материал в полном объеме и передали в МЧС для принятия решения», — уточнил замгубернатора.

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#Новости#Происшествия
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