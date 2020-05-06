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В октябре закончат первый этап ремонта подъездной автодороги к Ростовской АЭС

6 мая 2020, 14:24
Фото: donland.ru
Первый этап реконструкции подъездной автодороги к Ростовской атомной станции в Волгодонске закончат в октябре 2020 года, сообщили в региональном правительстве.

Первый этап реконструкции стартовал летом 2019 года, в ходе ремонта на объекте заменят все водопропускные сооружения, переустроят коммуникации, выполнят основание дороги, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия, оборудуют электроосвещение и смонтируют электроподстанции. Интенсивность движения на дороге составляет до восьми тысяч автомобилей в сутки, ремонт позволит снизить число аварий и улучшить экологию.

Кроме того, в проекте предусмотрено устройство велосипедных дорожек и тротуара, а также компенсационная высадка около пяти тысяч деревьев.

Фото: donland.ru

Дорога обеспечивает транспортную связь Дубовского и Заветинского районов с Волгодонском, а также Ставропольского края и Республики Калмыкии с населенными пунктами Ростовской области и соседними субъектами.

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