В октябре закончат первый этап ремонта подъездной автодороги к Ростовской АЭС

Первый этап реконструкции стартовал летом 2019 года, в ходе ремонта на объекте заменят все водопропускные сооружения, переустроят коммуникации, выполнят основание дороги, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия, оборудуют электроосвещение и смонтируют электроподстанции. Интенсивность движения на дороге составляет до восьми тысяч автомобилей в сутки, ремонт позволит снизить число аварий и улучшить экологию.