Власти Ростовской области рассказали, какие инфекции грозят региону, кроме COVID-19

По его словам, в регионе в последние пять лет отмечается снижение показателей заболеваемости сальмонеллезом, дизентерией, чесоткой, ОРВИ, гепатитом А. Однако регистрируется все больше случаев острых кишечных инфекций и респираторных заболеваний.
Так, в регионе сохраняется неблагополучная ситуация по кори. Чаще всего болезнь завозят из соседних территорий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Врачи фиксируют и случаи заболевания энтеровирусным менингитом, регистрируются случаи туляремии, бруцеллеза, лихорадки денге и так далее. Кроме того, Ростовская область входит в число регионов, где сохраняется высокая вероятность возникновения холеры.
От крымской геморрагической лихорадки в области ежегодно умирают до пяти человек, а всего в регионе регистрируется свыше 250 случаев заражения за сезон. А из-за высокой вероятности подтопления скотомогильников в регионе сохраняется угроза возникновения случаев заболевания сибирской язвой.
Напомним, что на 5 мая в Ростовской области было зарегистрировано 1353 случая заражения коронавирусом, выздоровели 145 пациентов, 11 — скончались.