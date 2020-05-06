Врачи были против выписки главы Минздрава Ростовской области из больницы

В беседе с представителем интернет-издания «Блокнот-Ростов» главврач больницы, где находилась Быковская, сообщил, что министр сама решила покинуть лечебное учреждение. «Состояние улучшилось, но мое мнение — не долечилась. Она уходит сама, это ее желание», — пояснил Вячеслав Коробка.