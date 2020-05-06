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Врачи были против выписки главы Минздрава Ростовской области из больницы

6 мая 2020, 05:27
Фото: pixabay.com
Решение о выписке из больницы через неделю после сердечного приступа министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская приняла сама, сообщил главный врач областной клинической больницы Вячеслав Коробка.

Напомним, что глава регионального Минздрава Татьяна Быковская выписалась из больницы после того, как 25 апреля была госпитализирована с сердечным приступом.

В беседе с представителем интернет-издания «Блокнот-Ростов» главврач больницы, где находилась Быковская, сообщил, что министр сама решила покинуть лечебное учреждение. «Состояние улучшилось, но мое мнение — не долечилась. Она уходит сама, это ее желание», — пояснил Вячеслав Коробка.

Также, по его словам, у главы Минздрава наблюдается начальная стадия ишемической болезни сердца, сбои ритма сердца и повышенное артериальное давление. По мнению Коробки, сердечный приступ, с которым была госпитализирована чиновница стал следствием переутомления и стресса.

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