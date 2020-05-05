Министра здравоохранения Ростовской области выписали после сердечного приступа

В беседе с изданием «Блокнот-Ростов» Коробка рассказал, что состояние Татьяны Быковской улучшилось, но она не долечилась. При этом он добавил, что выписка — это желание самой главы Минздрава.
Напомним, что министр здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую экстренно госпитализировали с сердечным приступом 25 апреля прямо из рабочего кабинета. При этом высокопоставленную пациентку поместили в реанимацию. Позднее Вячеслав Коробка проинформировал, что состочние Татьяны Быковской оценивается как стабильное.
На время отсутствия Быковской ее обязанности исполняет замминистра по лечебной работе Александр Крат.