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Министра здравоохранения Ростовской области выписали после сердечного приступа

5 мая 2020, 18:33
Фото: instagram.com/bykovskaia.tatiana/
Глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская настояла на выписке из стационара, сообщил главврач областной клинической больницы Вячеслав Коробка.

В беседе с изданием «Блокнот-Ростов» Коробка рассказал, что состояние Татьяны Быковской улучшилось, но она не долечилась. При этом он добавил, что выписка — это желание самой главы Минздрава.

Напомним, что министр здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую экстренно госпитализировали с сердечным приступом 25 апреля прямо из рабочего кабинета. При этом высокопоставленную пациентку поместили в реанимацию. Позднее Вячеслав Коробка проинформировал, что состочние Татьяны Быковской оценивается как стабильное.

На время отсутствия Быковской ее обязанности исполняет замминистра по лечебной работе Александр Крат.

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