За сколько можно излечиться от COVID-19, рассказал санврач Ростовской области

По словам Ковалева, полное выздоровление наступает спустя 15-20 дней, при этом точный срок завершения болезни зависит от индивидуальных особенностей иммунитета каждого пациента. Даже когда клинические симптомы пропадают, человек продолжает быть заразным.
«При таком развитии событий увеличивается срок пребывания больного в амбулаторных условиях дома либо в больнице. Именно поэтому число вылечившихся в разы меньше заболевших», — отметил Ковалев.
Кроме того, главный санитарный врач региона спрогнозировал рост числа выздоровевших уже со следующей недели.