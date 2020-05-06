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За сколько можно излечиться от COVID-19, рассказал санврач Ростовской области

6 мая 2020, 17:22
Фото: pixabay.com
За какой срок можно полностью вылечиться от коронавируса, рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

По словам Ковалева, полное выздоровление наступает спустя 15-20 дней, при этом точный срок завершения болезни зависит от индивидуальных особенностей иммунитета каждого пациента. Даже когда клинические симптомы пропадают, человек продолжает быть заразным.

«При таком развитии событий увеличивается срок пребывания больного в амбулаторных условиях дома либо в больнице. Именно поэтому число вылечившихся в разы меньше заболевших», — отметил Ковалев.

Кроме того, главный санитарный врач региона спрогнозировал рост числа выздоровевших уже со следующей недели.

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