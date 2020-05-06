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Причины роста заболеваемости коронавирусом назвал санврач Ростовской области

6 мая 2020, 12:28
Фото: Правительство Ростовской области
О причинах роста заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

По словам Ковалева, необходимо разделять понятия «выявляемость» и «заболеваемость». При заболеваемости имеют место клинические проявления заболевания, которе выявлюятся при обращении за медицинской помощью.

Активно выявленные люди — это те заболевшие, которых выявили при обследовании контактировавших с пациентом с коронавирусом. Кроме того, сюда входят люди из групп повышенного риска: медработники, прибывающие из-за границы, сотрудники закрытых учреждений.

По состоянию на 6 мая в Ростовской области выявили 81 новый случай заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных в регионе достигло 1434 человека, в тяжелом состоянии находятся 15 человек, 12 пациентов скончались. Выздоровели за сутки 23 человека, общее количество выздоровевших достигло 168 человек.

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